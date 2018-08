Tunisie: «Ne pas sombrer dans le doute»

Heureusement que nous avons des jeunes talentueux et ambitieux.

L'effectif qui commence à prendre forme aura encore besoin de quelques éléments pour renforcer certains compartiments de l'équipe. Il y aura certainement d'autres renforts à l'horizon, d'autres joueurs ciblés pour meubler le vide laissé par les partants et qui débarqueront, à Kairouan, au fur et à mesure que la préparation avance.

Le rôle du staff technique est de combler le déficit de joueurs en fonction des postes à pourvoir et puiser dans le vivier intarissable du club pour dénicher des doublures valables. Nous sommes optimistes sur le rendement de nos protégés et nous espérons présenter un jeu rassurant et digne de notre club pour satisfaire nos fans».

Depuis la fin de la saison écoulée, les supporters exigent le départ du reste du comité actuel après la démission de la plupart des membres. Ces contestations ne risquent-t-elles pas de troubler la concentration des joueurs ?

«Nous sommes des professionnels et nous possédons des qualités pour éloigner nos protégés de la pression. Au cours de la préparation d'intersaison, nos jeunes joueurs ont montré une application remarquable pendant les entraînements. Cette détermination montre l'esprit solidaire du groupe qui travaille pour progresser et honorer le club. Personnellement, j'ai constaté l'esprit professionnel des joueurs à Kairouan ou à Sousse. Malheureusement, certains cherchent à semer la zizanie dans le groupe pour déstabiliser les joueurs. Notre mission est d'assister les joueurs pour ne pas sombrer dans le doute».

Les supporters s'inquiètent de l'avenir du club. Comment voyez-vous les chances de l'équipe à quelques jours du coup d'envoi ?

« Il est vrai que nous manquons de moyens financiers, et nous manquons également de solutions en attaque, mais j'estime que le soutien moral et matériel de nos supporters nous aidera à garder la confiance et dépasser le doute. Nos jeunes joueurs sont fragiles. Ils ont besoin d'encouragement et de confiance. Je rappelle que la saison est longue et que les joueurs ont besoin du soutien des supporters pour retrouver leurs repères et faire valoir leurs qualités».