Tunisie: L'équipe fait peau neuve

La concurrence des gardiens

Le départ du gardien Kalaï a déstabilisé le groupe, vu l'expérience du portier aghlabide. En revanche, le jeune gardien Ali Frioui a montré des capacités rassurantes au cours des rencontres amicales. Il est à rappeler également la présence du gardien revenant Saber Khalfaoui. Il a repris avec les Aghlabides après un passage au CAB où il a accaparé l'attention. Cette concurrence est bénéfique pour les Aghlabides afin de retrouver leur stabilité en défense.

Une défense remaniée

Bnina et Abbès ont préféré partir évoluer sous d'autres cieux. Le staff technique a appelé au recrutement d'un défenseur axial pour épauler Bacha. Cependant, les moyens financiers ont privé les Aghlabides d'engager plusieurs éléments d'expérience pour remédier aux faiblesses constatées. C'est l'ex-clubiste Sami Mehaïssi qui fera partie du groupe. Ce choix est contesté vu le manque de compétition de ce joueur au cours des deux dernières saisons. Pour le moment, le coach lance les jeunes Addami, Hleli et Nebli.

Un milieu chambardé

Le staff technique a émis le vœu de proroger le bail des pivots Traoré et Sylla, notamment après le départ de Laâmari. Cependant le Guinéen Sylla a eu l'opportunité de partir au Golfe. Son absence est un handicap pour le milieu aghlabide, vu son rôle remarquable dans le repli défensif et en relance de la balle. Le coach aghlabide a réitéré le besoin d'un pivot d'expérience pour renforcer le milieu aghlabide. La seule recrue, le pivot Ali Azibi, assurera le rôle de relancer et d'harmoniser avec Sassi, Laâouichi et Zaïdi. Un grand travail attend le jeune pivot pour trouver ses repères avec le groupe.

Attaque : le flou persiste

Le Camerounais Munduga est parti à la fin de son bail. Son départ a laissé un vide en attaque vu son efficacité et ses qualités techniques et athlétiques. L'équipe n'a réussi à inscrire aucun but au cours des quatre rencontres amicales. Le coach a cherché plusieurs formules en attaque ; cependant, ni Hamdi, ni Bouguerra, ni Romdhani n'ont montré l'efficacité cherchée. Ce manque de réalisme face au but inquiète le staff technique et les supporters. L'équipe doit trouver des solutions pour réussir en phase de concrétisation. Plusieurs attaquants sont avec le groupe pour essayer de convaincre le staff technique, mais aucun n'a été retenu. On attend encore l'arrivée d'un chasseur de but qui fera du bien à l'équipe.

Bref, la Chabiba est en période de transition à cause du départ de sept joueurs et le retard de la reprise des Laâouichi, Sassi, Layouni, Bouchniba et Salhi. Le staff technique a encore du pain sur la planche pour retrouver l'équilibre avant le coup d'envoi du championnat.