Gabon: Libreville - Remise de dons à l'Ong FAP

Brice Minko,c'est le natif du deuxième arrondissement de Libreville.Il a répondu à la doléance de Famille des Années Primaires(FAP), qui fait de la prévention de l'environnement et la lutte contre l'insécurité ses chevaux de batail.La FAP adonc bénéficié de dons de matériels pour assainir le deuxième arrondissent de la commune de Libreville.

Affectueusement appelé Nono,Brice Minko a répondu favorablement à la demande de la FAP,entendez"Famille des Années Primaires". Brouettes, râteaux,gants et bien d'autres matériels de nettoyages ont été offerts pour rendre plus propre le deuxième arrondissement de la commune de Libreville.Cela participe,selon lui,à la sécurité de tous et a demandé d'en faire bon usage.

La rencontre entre les responsables associatifs de cet arrondissement au bienfaiteur de donner le canevas à ses frères et sœurs des quartiers qui composent le deuxième arrondissement.Il était question pour lui de dire aux uns et aux autres comment travailler pour améliorer les conditions de vie et de sécurité des biens et de personnes.

Cela a été une occasion pour Brice Minko de répondre aux doléances posées par la FAP qui se bat pour la préservation de l'environnement et la lutte contre l'insécurité.

Au nom des responsables des associations et de l'ONG FAP,antenne C6,Obame Edzame a tenu à encourager l'initiative à remercier le donateur.Notons tout de même que l'ONG FAP existe depuis plus de deux ans avec une quarantaine d'adhérents.