Algérie: Championnat d'Afrique de para-powerlifting - "Les résultats obtenus dépassent nos prévisions"

Alger — L'Algérie a clos le Championnat d'Afrique de para-powerlifting (juniors et seniors), dimanche à la salle Harcha (Alger), en 3e position avec un total de 13 médailles (1 or, 6 argent et 6 bronze), une moisson "dépassant toutes les prévisions" du staff technique qui s'est dit "très content" d'une manière générale de la prestation des athlètes.

"Je suis très heureux et content pour les athlètes, surtout ceux ayant participé pour la première fois à une compétition internationale de l'envergure d'un Championnat d'Afrique. Sincèrement, on ne s'attendait guère à ces résultats qui honorent les athlètes et nous encouragent à continuer le travail", a déclaré à l'APS l'entraîneur national en chef, Mohamed-Salah Benatta, pourtant très inquiet avant le début des compétitions, vendredi. La première place au classement général des médailles de ce 2e Championnat d'Afrique est revenue à l'Égypte avec un total de 18 médailles (13 or, 3 argent et 2 bronze), devant le Nigeria (11 or et 2 argent).

Un total de 86 athlètes (48 hommes et 38 dames) dont 11 juniors représentant 15 pays ont pris part à cette seconde compétition continentale de l'année inscrite au calendrier de la World para-powerlifting.

« Malgré une préparation loin d'être au top, les athlètes ont rempli leur contrat. Ce n'était pas évident, surtout pour 20 d'entre eux qui sont des nouveaux. Nos athlètes ont évolué avec beaucoup de pression sur les épaules et sans aucune expérience. J'estime qu'ils se sont bien défendus et plusieurs doivent bien être pris en charge à l'avenir car ils ont le potentiel nécessaire pour devenir des champions. »

Le rendez-vous d'Alger, marqué par la pulvérisation de neuf records d'Afrique dont six en juniors, a été crédité de deux niveaux distincts : le premier des pays dominateurs (Égypte et Nigeria) et le second des nations pouvant mieux faire à l'image de l'Algérie, de la Libye, de la Côte d'Ivoire et du Maroc. "L'Égypte et le Nigeria sont intouchables et sont venus avec leurs champions du monde et paralympiques. On savait que les deux premières places étaient inaccessibles, donc avec le nombre d'athlètes engagés (24), on se devait de cibler le podium, malgré le manque d'expérience chez nos représentants et leur travail au niveau des clubs qui n'est pas assez soutenu en raison de plusieurs facteurs", a souligné l'entraîneur national qui a tenu à rendre hommage à ses protégés.

Le fait marquant dans l'effectif de la sélection algérienne est la participation de cinq juniors - tous nouveaux - qui peuvent constituer une bonne relève, selon l'entraîneur, à condition qu'ils bénéficient d'une "bonne prise en charge et d'une préparation adéquate à longueur d'année".

« Par le passé, nous avons souffert de l'absence de matériels sportifs propres à la discipline. Aujourd'hui, ce matériel est là, offert par la World para-powerlifting à l'occasion de ce Championnat d'Afrique. C'est un grand acquis et c'est à nous, maintenant, d'en faire bon usage pour promouvoir et développer davantage cette discipline. »

Ce lot d'équipement sportif consiste en un kit complet comprenant notamment sept bancs, une barre spéciale para-powerlifting ainsi que des disques et appareils de musculation adaptés. Outre l'Algérie, ce Championnat d'Afrique, le second après celui organisé par l'Égypte en 2009, a réuni les pays suivants : Égypte, Nigeria, Cameroun, Libye, Côte d'Ivoire, Maroc, Mali, Ouganda, Gambie, Tunisie, Bénin, Togo, Sierra Leone et Liberia. Après un repos mérité, les athlètes de la sélection nationale devront reprendre le travail, tout d'abord avec leurs clubs en prévision du démarrage de la nouvelle saison (2018-2019) et ensuite avec des regroupements périodiques en sélection en prévision d'autres échéances dont le Championnat du monde de para-powerlifting, prévu au Kazakhstan en mai prochain.

« On va établir un programme de travail pour deux groupes distincts. Le premier, constitué des nouveaux athlètes, avec lesquels il faudra préparer l'avenir du para-powerlifting en Algérie et le second composé de ceux qui viseront une qualification au prochain Championnat du monde. »

Le prochain rendez-vous au programme des athlètes de la sélection algérienne de para-powerlifting sera le Championnat de Fizaa aux Emirats arabes unis (17-22 février), qualificatif au Mondial-2019. "Pour Fizaa, on choisira un maximum de six para-powerlifters qu'on compte faire qualifier au Championnat du monde-2019 et parmi eux évidemment, des athlètes (trois ou quatre) qu'on estime capable de représenter l'Algérie aux Jeux Paralympiques de Tokyo en 2020", a espéré Mohamed-Salah Benatta.