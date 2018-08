Sénégal: Chine - Accusé de racisme et sanctionné, le joueur qui a insulté Demba Ba réagit

Yatai Zhang Li n'est pas d'accord avec ce qui se raconte sur lui dans les médias. Accusé d'avoir tenu des propos racistes contre Demba lors d'un match de championnat chinois il y a quelques jours, le footballeur chinois, qui a été sanctionné, est sorti du silence et démenti ses accusations qu'il qualifie de « calomnies ».

«La calomnie se répand et enfle, je pourrais vous poursuivre en justice. Je ne suis pas un fauteur de trouble», a déploré le joueur du Changchun Yatai dans un message posté sur Weibo, réseau social chinois. «Après l'incident, toutes sortes de démons et monstres ont déversé des tombereaux de saletés sur moi pour me stigmatiser, mais je les ignore, attendant que les autorités affirment à tous que je ne suis pas raciste », a ajouté Zhang Li dans des propos relayés par L'Equipe.

Vendredi, milieu de terrain chinois du Changchun s'est vu infliger une suspension de six matches par la Fédération chinoise et une amende de 5 300 euros. L'instance dirigeante du football chinois n'a toutefois pas mentionné le racisme pour justifier cette sanction. Elle a plutôt accusé Zhang Li d'avoir «perturbé le bon déroulement du match, provoqué du désordre et des répercussions sociales négatives».