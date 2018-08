Congo-Kinshasa: L'appel de Kiakwama à Félix Tshisekedi, Bemba et Kamerhe

communiqué de presse

Il est plus facile pour un Chef de l'Etat acculé par la nation et la communauté internationale de céder aux flatteries d'un entourage parfois apeuré que de céder aux demandes répétées de démocratie du peuple.

La non-candidature du Président sortant est, d'une part, à attribuer avant tout au peuple congolais dans toutes ses composantes, qui a payé, depuis plusieurs années, un tribut inestimable et, d'autre part, à l'implication constante et sans failles de tous les amis du Congo. A tous Merci. Et Félicitations pour cet engagement infatigable de tous les instants !

Le melting-pot politique que constitue le Front Commun pour le Congo (FCC) présente aujourd'hui au même peuple congolais son candidat à l'élection présidentielle. Les membres de cette coalition se battront, dans une unité forcée, en exploitant les failles du processus électoral que tous nous continuons à décrier, pour faire gagner candidat.

Il revient donc à l'opposition politique congolaise dans son et sa diversité de parcours, à également prendre la mesure de instant crucial et à répondre aux vœux récurrents d'unité, de et d'alternance du peuple congolais.

Hier, Feu Etienne Tshisekedi pouvait nous réunir du simple fait nous le respections. Nous respections l'Aîné et, nous aussi l'Homme de Parole, l'Homme Vrai.

Aujourd'hui plus que jamais, notre opposition politique a de besoin d'hommes de parole. Elle a besoin d'HOMMES, tout simplement.

Des « rêveurs », des « pragmatiques », des « populaires », des «

obscurs », des « plus beaux », « plus intelligents », « plus », « plus courageux », ... nous en avons tant et plus. Ils sont rares parmi nous, ceux qui sont capables de donner une parole et de tenir sur leur honneur.

Après la messe de suffrage en la mémoire de mon regretté Jeannot Bemba Saolona et leurs rencontres, Jean-Pierre Bemba, Kamerhe et Félix Tshisekedi ont chacun dit leur volonté de s'unir de donner un candidat commun de l'Opposition à la Nation Congolaise.

Alors publiquement, j'invite ces trois fils du Congo ; Jean-Pierre,

Vital et Felix, d'effectivement tout mettre en œuvre pour parvenir ce noble but. Ils portent aujourd'hui une responsabilité historique !

VITAL KAMERHE fait à mes yeux parti des cadres congolais les préparés à gérer l'Etat. Il a eu à assurer plusieurs fonctions forment et forgent. Bien sûr, c'est un homme. Il peut avoir défauts de ses qualités mais, j'ai eu à le fréquenter depuis décennies bientôt. Il est patriote. Il sait être aux côtés de ceux ont une certaine idée de la RDC. Monsieur le président de l'UNC, êtes parmi les aînés de votre génération politique. Retrouvez mémoire du Pacificateur ; alors le sort de la Nation, dont vous qu'il y a plusieurs manières de la servir, prendra le pas sur autre considération,

FELIX TSHISEKEDI certains ont la faiblesse de penser qu'il ne jamais que le fils de Feu son illustre père. Certes, les engendrent les enfants, mais JAMAIS ils n'engendrent leur devenir.

Monsieur le président de l'UDPS, vos pas doivent à présent être non seulement par les volontés de vos très nombreux partisans mais,

par ceux de l'idéal national. Idéal national qu'il vous faudra seul et parfois contre les vôtres, être capable de juger et déterminer. Il vous est arrivé déjà de devoir rappeler que personne peut vous aimer plus que vous-même. Plus que quiconque dans pays, vous ne pouvez vous permettre d'échouer.

JEAN-PIERRE BEMBA pourrait aussi n'être associé qu'à feu son père, au combatif trentenaire et quadragénaire qu'il a été. Cependant, vivant de Jeannot déjà, il avait pris une voie pleine de péril l'avait assumée, au prix de sa liberté. C'est rare. Il faut signaler. Monsieur le Président du MLC, vous venez de connaître 10 d'une dure épreuve. Tant d'autres en seraient sortis laminés. semblez en être sorti apaisé, assagi et prêt à assumer un national. Il vous faut maintenant aller au bout de ce qu'exige destin, même si cela veut dire encore des sacrifices. Tout ce que avez dit depuis votre retour parmi nous indique que vous êtes prêts vous dépasser une fois encore. Continuez de creuser ce sillon.

A vous 3 principalement il reviendra de montrer la voie du et de l'altruisme. A tous ceux de votre génération politique, Katumbi - dont nous regrettons profondément le traitement qu'il a subi et ce, malgré les conseils et les vives discrètement adressés à nos frères de la MP, Martin Fayulu, Matungulu, et tous les autres ... A tous, je demanderai de penser enfants du Congo qui sont morts pour la patrie.

Tous ont des visages. Certains ont des noms : Floribert Chebeya, Nkulula, Rossy Tshimanga, Fernand Tshimanga, Eric Boloko, Kapangala, Hussein Ngandu, Serge Kikunda,... D'autres sont jusqu'à ce jour. Tous sont dans nos prières.

A chacun d'entre vous, je demanderai de penser aux quotidiennes de notre peuple. A chacun d'entre vous, je demanderai penser au devenir national commun. A chacun d'entre vous, demanderai de penser à notre communauté de destin et à l'impératif progrès à mettre enfin en œuvre. A chacun d'entre vous, je de penser aux millions de Congolais qui aspirent aux mieux-être et le méritent amplement. Il est temps que l'on passe de l'aspiration la concrétisation.

Je vous demanderai enfin de penser aux Jean-claude Muyambo, Diongo, Eugène Diomi, Carbone Beni, Paul Nsapu et autres d'alerte, activistes des droits de l'homme et militants des citoyens, qui sont en prison ou en exil. Votre sens du bien pourra résolument tous les aider!

Mettez-vous ensemble, et après la validation de vos candidatures,

offrez à notre nation un Candidat Commun de l'Opposition que tous adouberons et que nous aurons à cœur de porter à la Présidence de République de notre pays pour l'alternance, pour le changement et une gouvernance digne, tournée vers le bien commun.

TENEZ PAROLE. N'AYEZ QU'UNE PAROLE !

Certaines choses ne dépendront jamais ni de la CENCO, ni du CLC.

Kinshasa,

le 9 Août 2018.