20.Nous appelons le peuple congolais à demeurer vigilant et à ne se relâcher dans la lutte pour la décrispation politique, la tenue élections le 23 décembre 2018 sans la machine à voter, ni corrompu, dans le strict respect de la Constitution et de l'Accord 31 décembre 2016.

19.Nous invitons la communauté internationale, en particulier Nations Unies, l'Union Africaine, l'Union Européenne, la SADC et CIRGL d'accentuer leurs efforts pour que toutes les mesures décrispation contenues dans l'Accord de la saint Sylvestre réellement effectives, afin de permettre à la CENI d'organiser élections dans un climat apaisé et de réconciliation. Il en va l'intérêt et la paix dans notre pays, dans la région, dans continent et dans le monde.

13.Le peuple congolais n'acceptera pas non plus l'utilisation de machine à voter, ni celle d'un fichier électoral corrompu.

aucun cas emblématique n'est pris en considération ni résolu. régime actuel poursuit sa politique d'exclusion et de déni des et libertés fondamentaux de certains citoyens congolais.

8. Cet acte viole notre Constitution, viole l'Accord de la Sylvestre, et prive des millions de Congolaises et Congolais qui reconnaissent aujourd'hui en lui le droit de choisir leur candidat.

4. A cette étape de notre lutte, nous renouvelons nos hommages dignes filles et fils de notre pays, tombés sur le champ de pour que triomphent la liberté et la démocratie dans notre pays.

DECLARATION 1. Le Président KABILA vient de désigner son Dauphin et renonce, ce geste, à son projet de modifier la Constitution dans le but briguer un troisième mandat. Nous nous en félicitons.

D'où l'appel à toutes les forces politiques et sociales acquises changement à se souder davantage pour baliser le chemin des en vue de l'obtention, grâce à de nouvelles pressions sur les du statu quo, d'une décrispation politique totale, du rejet de machine à voter et du nettoyage exhaustif du fichier électoral. au Chef de l'Etat, il lui est recommandé d'avancer davantage dans bonne direction.

guerre » reste incertain. A leur avis, quatre fausses caractérisent le fichier électoral : l'exclusion de Moïse Katumbi, maintien en prison de plusieurs politiciens et activistes mouvements citoyens, la machine à voter et un fichier corrompu.

Dans une déclaration datée du dimanche 12 août 2018 et signée par son Vice-président, Pierre Lumbi, la plate-forme électorale « Ensemble », qui porte la candidature de Moïse Katumbi à la présidentielle, se réjouit de la rénonciation du Chef de l'Etat, Joseph Kabila, à un troisième mandat. Tout en félicitant l'ensemble du peuple congolais pour cette victoire commune, elle déplore la décision fort tardive de désignation de son dauphin, d'où le cortège de nombreux morts, blessés, prisonniers et exilés politiques, en amont.

