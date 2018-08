Congo-Kinshasa: Requêtes de Katumbi - Vunduawe promet un examen diligent

On croit savoir qu'avant la fin de cette semaine, l'opinion être fixée sur le sort qui sera réservé à Katumi par le d'Etat, la plus haute juridiction de la République Démocratique Congo.

En principe, selon sa loi organique, le Conseil d'Etat avait heures pour se prononcer sur les deux requêtes de l'ex- gouverneur l'ancienne province du Katanga. Mais compte tenu des organisationnels et logistiques qui se posent à cette juridiction pour sa mise en œuvre, cela n'était pas possible.

Au menu de leur entretien, il y avait naturellement les deux introduites par les avocats du précité au Conseil d'Etat. On que dans la première, dite « en référé de liberté », le président l'Ensemble sollicite du Conseil d'Etat la levée de toutes les lui interdisant l'entrée sur le territoire de la Démocratique du Congo, tandis que dans la deuxième, dite « en conservatoire », il demande que soit ordonné à la CENI ( Electorale Nationale Indépendante), de bien vouloir lui accorder dérogation et d'accepter d'enregistrer sa candidature hors délai, étant donné qu'il a été arbitrairement empêché de rentrer dans pays pour remplir ce devoir civique.

Contrairement aux craintes des cadres et membres de l'Ensemble, la plate-forme électorale Katumbi, qui se considère toujours comme éligible à la magistrature suprême du pays, il y a eu plus de peur que de mal.

Après le dépôt, le mercredi 08 août 2018, par les avocats de Moïse Katumbi, de deux requêtes de ce dernier au Secrétariat du Premier président du Conseil d'Etat, le professeur Félix Vunduawe Te Pemako, en raison de la non fonctionnalité du greffe du parquet près cette juridiction, on redoutait d'apprendre qu'elle ne serait pas saisie.

