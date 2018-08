Angola: L'Expo-Huíla réduit de 50% le volume d'affaires

Lubango — Le chiffre d'affaires dans la XXVIe édition de l'Expo-Huíla, qui a pris fin dimanche, a enregistré une réduction de trois millions de dollars américains par rapport à l'édition 2017.

En 2017, l'exposition avait un chiffre d'affaires de l'ordre de six millions, selon le président de l'Association agropastorale commerciale et industrielle de Huíla (AAPCIL), Paulo Gaspar.

En dépit de cette réduction, bien que la projection initiale ait été de 10 millions USD, le responsable a déclaré que le bilan de l'activité au cours des quatre derniers jours était positif.

A la foire, le secteur bancaire a installé des services d'assistance au public et de ventes de services à l'Expo, ce qui a permis un mouvement de dépôt et d'achat de produits et de services.

Il a noté que certaines institutions publiques ou des organes tels que l'Administration générale d'impôts (AGT), la sécurité sociale, la gestion du commerce intérieur et deS Services de migration et étrangers ont fourni des services au cours de l'Expo-Huíla, mettant l'accent sur la décentralisation de la délivrance de la licence commerciale maintenant émis localement.

Le nombre réduit d'exposants, soit moins 42 par rapport au salon précédent, de sorte que le président a appelé à l'union de la classe entrepreneuriale, car c'est seulement de cette façon que l'association sera entendue et aura la force pour discuter et défendre auprès des institutions ses intérêts.

À son tour, le vice-gouverneur de Huíla pour le secteur économique, politique et sociale, Mme Maria João Chipalavela, a félicité l'AAPCIL pour l'événement et la contribution à la réalisation de la plus grande bourse d'affaires.