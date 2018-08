Angola: Le gouverneur annonce l'installation d'un pont métallique sur la rivière Txicuata

Le Gouvernement angolais a réglementé l'émission et la gestion de la dette publique directe et… Plus »

La municipalité de Muconda compte 36.habitants, étant limitée au nord par la municipalité de Saurimo, à l'est par la République du Congo, au sud par les municipalités de Luau et Luacano et à l'ouest par la municipalité de Dala. Jusqu'en 1975, elle était désignée Nova Chaves.

Le gouverneur travaille depuis samedi dans la municipalité de Muconda où, dans les 72 heures, se rendra aux communes de Chiluange (frontière avec la RDC), Muriege et Cassai Sul, pour écouter la population et constater le degré de mise en œuvre des projets socio-économiques en cours dans ces circonscriptions.

Selon Ernesto Kiteculo, le placement de ce pont qui relie également le siège communal de Cassai Sul aux zones frontalières de Mangunga et Sacambundji, vise à faciliter les échanges commerciaux entre l'Angola et la République démocratique du Congo (RDC).

Le gouvernant a fait cette annonce à la fin de la visite de travail à la municipalité de Cassai Sul, dans le but de constater les problèmes sociaux du district, en particulier dans la santé, l'éducation, l'eau et l'état des routes structurantes.

