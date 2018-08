Angola: L'Etat reconnaît la protection de l'ancien combattant

Luanda — L'État angolais reconnaît le régime de protection spéciale accordé aux anciens combattants et vétérans de la patrie, et assume le devoir de créer, fournir et organiser des mécanismes normatifs, institutionnels, humains, matériels et autres pour garantir sa mise en place.

Cette présupposition est exprimée dans la proposition de loi sur l'ancien combattant et vétérans de la patrie, dont l'audition publique a débuté vendredi dernier à Luanda, qui stipule que le principe d'égalité et de non-discrimination accorde une protection spéciale aux citoyens sont dans la condition de vétérans de la patrie, des mutilés de guerre et des proches des combattants tombés et décédés.

Selon le document, ce principe est appliqué indépendamment de l'ascendance, du sexe, de la race, de l'appartenance ethnique, de la couleur, du handicap, de la langue, du lieu de naissance, de la religion, des convictions politiques, idéologiques ou religieuses, du niveau d'instruction ou du lieu de résidence.

Le projet de loi stipule que les droits acquis et en formation sont protégés et préservés, à compter de la date de ratification du processus d'enregistrement, sauf les acquis par des moyens frauduleux.

Il défend l'implication organisée d'anciens combattants, vétérans de la patrie, de handicapés de guerre et de proches de combattants tombés ou morts, par le biais de leurs associations respectives, dans la définition des politiques et des programmes publics les concernant.

La loi proposée sur les anciens combattants et vétérans de la patrie contient six chapitres et 75 articles.