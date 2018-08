Angola: Un religieux pour un dialogue permanent entre les couples

Le Gouvernement angolais a réglementé l'émission et la gestion de la dette publique directe et… Plus »

«Quand les parents sont fidèles, ils influencent la personnalité des enfants, en particulier leur conduite, façon d'être et de vivre dans la société», dit le vieillard, pour qui l'Église adventiste promeut la paix, l'éducation dans les familles , ainsi que des actions sociales telles que des visites aux prisons, hôpitaux et aux foyers.

S'adressant à Angop, Marques Calima a souligné que l'infidélité était l'une des principales causes de discorde entre les couples et a donc recommandé la pratique du dialogue et la fidélité.

Luanda — La nécessité des couples d'opter pour la fidélité, l'approche et un dialogue permanent, afin de consolider et de perpétuer la famille, a été défendue dimanche, à Luanda, par l'ancien Marques Calima, de l'Église adventiste du Septième Jour.

