Angola: L'Exécutif réglemente les règles d'émission de la dette publique

Luanda — Le Gouvernement angolais a réglementé l'émission et la gestion de la dette publique directe et indirecte, en établissant des normes pour la négociation et la signature des accords de prêt.

Selon une note du ministère des Finances parvenue à l'ANGOP, établie sur la base du décret présidentiel n ° 164/18 du 12 juillet, abrogeant le décret présidentiel n ° 259/10 du 18 novembre, il revient au titulaire du département ministériel responsable des finances publiques, de négocier et de signer des contrats de prêt à hauteur d'un montant en kwanzas équivalent à dix millions de dollars américains.

Selon la note du ministère des Finances, la souscription de prêts d'une valeur de plus de dix millions de dollars américains est soumise à l'autorisation expresse du Titulaire du pouvoir exécutif.

Le ministère des finances, dans le cadre de la nouvelle réglementation pour l'émission et la gestion de la dette publique, est également chargé de négocier et de contracter les crédits nécessaires au financement de l'État et de gérer la disponibilité du crédit et de l'endettement, à travers l'Unité de Gestion de la Dette Publique (UGD).

Aux termes de ce décret, le Président de la République a autorisé l'émission de titres de la dette publique directe au moyen d'obligations du Trésor, qui sont désormais émises chaque semaine ou chaque mois, les intérêts étant payés semestriellement.

Le règlement sur l'émission et la gestion de la dette publique directe et indirecte prévoit également que seules les institutions de crédit et autres entités spécialisées dans l'intermédiation financière peuvent souscrire des obligations du Trésor à des tiers.

Cependant, il permet la participation au marché primaire d'autres investisseurs institutionnels, tels que les assureurs et les fonds de pension.

Le même décret présidentiel établit que les bons du Trésor peuvent être vendus au moyen de la mise aux enchères des prix ou de la mise aux enchères de quantités, par l'intermédiaire d'un consortium d'institutions financières offrant un abonnement limité et directement au public.

L'un des changements apportés au règlement est l'introduction sur le marché primaire d'une nouvelle figure appelée «Opérateurs privilégiés de bons du trésor».

Les opérateurs privilégiés de bons du trésor sont les entités agréées par l'Unité de gestion de la dette publique (UGD), qui satisfont aux exigences fixées par décret exécutif du titulaire du département ministériel des Finances.

Selon la note du ministère des Finances, les principaux changements dans l'émission et la gestion de la dette publique sont liés au placement de bons du Trésor sur le marché primaire, par l'intermédiaire d'un opérateur de placement qui pourrait être la Banque nationale d'Angola (BNA) ou la Bourse de dette et de valeurs de l'Angola (BODIVA), avec l'introduction de cette nouvelle figure.

Cela se fera en élargissant la base des investisseurs ayant accès au marché primaire, car les assureurs, les fonds de pension et autres investisseurs institutionnels pourraient avoir un accès direct au marché primaire de bons du Trésor, indique le document.