Ethiopie: La rébellion de l'Ogaden annonce un cessez-le-feu unilatéral

Dans cette région Somali de l'est de l'Ethiopie, des tensions avaient par ailleurs éclaté la semaine dernière à Jigjiga, la capitale, entre pouvoir fédéral et régional. Le président de la région avait été forcé à démissionner par Addis-Abeba. Abdi Iley conservait jusqu'à présent son poste de chef du parti, qu'il a perdu au profit du ministre porte-parole du gouvernement fédéral, réputé proche d'Abiy Ahmed, le Premier ministre éthiopien.

Son objectif reste l'indépendance de la région Somali de l'Ethiopie, rattachée ou non à une grande Somalie. Cette demande est inaudible pour Addis-Abeba, d'autant que le sous-sol de la région contient du pétrole et du gaz.

L'ONLF a été créée en 1984 par des dissidents d'un autre groupe armé somali en lutte, à l'époque, contre le régime d'inspiration communiste de Mengistu Haile Mariam, au pouvoir entre 1977 et 1991. L'organisation a d'abord été alliée au pouvoir mais a vite rejoint l'opposition et repris la lutte armée en 1994.

