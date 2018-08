Kenya: Nairobi - Démolitions de gros bâtiments construits illégalement

Au Kenya, le directeur de l'agence foncière nationale et le directeur de la compagnie ferroviaire nationale Kenya… Plus »

Le gouvernement assure être conscient de ce problème et a promis que les responsables seraient poursuivis et punis. En attendant, un bureau spécial a été mis en place pour recevoir les plantes des propriétaires. Elles promettent d'être nombreuses, car l'opération doit durer deux mois en tout.

A Westlands, un quartier huppé de la capitale kényane Nairobi, une pelleteuse s'attaque à un centre commercial qui abrite un supermarché Nakumatt. Atul Shah, manager et ancien directeur de la plus célèbre chaîne de supermarché kényane, regarde ce qui reste de son magasin avec dépit.

