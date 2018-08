Togo: Les agents membres du SYNPHOT brandissent la menace d'une semaine pleine de débrayage

Et comment en est-on arrivé là ? Le point focal indique qu'ils se sont décidés à débrayer dans la mesure où, ils ont constaté que l'interlocuteur, malgré les discussions en cours à la suite de certains mouvements autres fois faits pour revendiquer l'« équipement de nos centres, le recrutement du personnel », a plutôt choisi de faire des précomptes sauvages à des agents dont certains se seraient retrouvés sans salaire puisque les précomptes des mois de mars et avril 2018 ont couvert tout leur salaire ou presque.

Le personnel a décidé de se retrouver ici chaque jour. Et il (le Directeur) se trompe, s'il croit que nous allons nous retrouver ici 2 heures et repartir. On peut durcir le ton en allant à des sit-in d'une journée voire d'une semaine ».

