Le Tribunal de grande instance (TGI) de Kédougou va assurer la "sécurité juridique et judiciaire"… Plus »

Il sert de forum à la recherche bilatérale et multilatérale, aux communications et à l'échange d'idées, et la formation pour les participants civils et militaires.

Pour le secrétaire général de l'amicale, Mountaga Tall Dioume, "l'Afrique noire, depuis les indépendances, connaît deux obstacles majeurs à la démocratie et au développement". Il s'agit d'une part des conflits dont "la plupart sont des conflits internes", et des "régimes politiques autoritaires qui sont l'antithèse de la démocratie".

"Le Sénégal est l'un des rares pays à n'avoir jamais enregistré de coup d'Etat et on espère que cela ne va jamais arriver. La première transition démocratique en Afrique sans effusion de sang, s'est faite au Sénégal. Il ya une émergence de la société civile au Sénégal avec des candidats indépendants", a encore indiqué la secrétaire exécutive de Partners West Africa.

