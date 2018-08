Congo-Kinshasa: Le Conseil de sécurité encourage à créer un environnement propice à des élections inclusives

Après le Secrétaire général de l'ONU, le Conseil de sécurité des Nations Unies a salué lundi l'engagement du Président congolais Joseph Kabila à se conformer à la Constitution de la République démocratique du Congo (RDC) et à respecter les dispositions de l'accord politique du 31 décembre 2016.

Dans une déclaration présidentielle, les membres du Conseil de sécurité se sont félicités des mesures prises récemment dans le processus électoral en RDC, avec l'enregistrement des candidats aux élections présidentielles et législatives prévues le 23 décembre prochain.

A un peu plus de quatre mois des élections, le Conseil a encouragé le gouvernement congolais et la Commission électorale nationale indépendante (CENI) à veiller à ce que toute demande d'appui logistique et technique à la Mission des Nations Unies pour la stabilisation en RDC (MONUSCO) soit formulée dans les délais, afin de permettre à l'opération de maintien de la paix d'apporter le soutien sollicité.

Les 15 membres du Conseil ont souligné l'importance pour l'ensemble de la classe politique congolaise et des institutions chargées d'organiser les élections de garantir la réussite du processus électoral restant. Une telle réussite devant mener à un transfert pacifique du pouvoir, conformément à la Constitution congolaise et l'accord du 31 décembre 2016.

Ils ont encouragé toutes les parties prenantes congolaises à créer toutes les conditions nécessaires pour assurer un environnement propice à la conduite pacifique et inclusive des activités politiques et faire en sorte que les élections se déroulent dans les conditions requises de transparence, de crédibilité et d'inclusion, y compris la participation pleine et effective des femmes. Des conditions qui doivent être respectées à tous les stades et conformément aux obligations internationales de la RDC.

Le Conseil a réitéré qu'une mise en œuvre efficace, rapide et sincère de l'accord du 31 décembre, y compris les mesures de confiance de l'accord, ainsi que le respect des droits fondamentaux et du calendrier électoral est essentiel pour la tenue « d'élections pacifiques et crédibles le 23 décembre, une transition démocratique du pouvoir et la paix et stabilité de la RDC ».

Les membres du Conseil de sécurité ont réaffirmé qu'ils respectaient pleinement la souveraineté et l'intégrité territoriale de la RDC, conformément à la Charte des Nations Unies, et qu'ils s'engageaient à travailler en étroite coordination avec l'Union africaine, la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs, la Communauté de développement de l'Afrique australe et d'autres acteurs régionaux clés pour « assurer la mise en œuvre intégrale de l'Accord et la conclusion réussie du processus électoral ».