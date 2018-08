L'opposition congolaise appelle à une candidature unique et exige le retour au pays de Moïse Katumbi, un des… Plus »

Dans son message, Francine Muyumba a appelé le pays à investir pour et dans la jeunesse, conformément à la charte de l'Union africaine sur la jeunesse signée par la RDC. La présidente de l'UPJ a également invité les jeunes à s'approprier le processus électoral en cours et à voter pour celui qui porte un programme en leur faveur.

Rappelons que ces jeunes détenus, pour la plupart membres des mouvements citoyens Filimbi et Lucha, ont été interpellés au cours des manifestations menées pour réclamer la tenue des élections, le respect de l'Accord de la Saint-Sylvestre et la non paricipation du président Joseph Kabila à l'élection présidentielle. Ils avaint été présentés devant le juge et sont accusés notamment d' « outrage au chef de l'État » et de « trouble à l'ordre public ».

