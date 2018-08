Au lendemain du second tour de l'élection présidentielle malienne, le chef de l'ONU a appelé… Plus »

De toute évidence, il faudra tout faire pour que, même après la proclamation officielle des résultats, prévale à toute épreuve l'esprit de fair-play et de fraternité de sorte que le vainqueur et le vaincu se donnent la main.

Assurément non ! Car on se rappelle encore que peu avant le premier tour de la présidentielle, quatre autres personnes avaient été alpaguées à l'aéroport international de Bamako, accusées d'être des mercenaires étrangers recrutés par Soumi en vue de destabiliser le pays en cas de défaite ? Vrai ou faux ? Difficile d'y répondre.

On attend de voir. Mais pour l'instant, l'heure n'est pas à la sérénité. Car, six membres de l'équipe de communication du candidat de l'opposition, Soumaïla Cissé, ont été interpellés et placés en garde à vue en plein second tour.

