Mali: Présidentielle - Les résultats attendus dans les prochains jours

Au lendemain du second tour de l'élection présidentielle malienne, le chef de l'ONU a appelé… Plus »

Ibrahim Boubacar Keïta est arrivé en tête du premier tour du scrutin avec 41,4 % des voix. Son adversaire, Soumaïla Cissé, a obtenu 17,8 % des voix. Aliou Diallo, avec près de 8 %, et l'ancien premier ministre, Cheick Modibo Diarra, avec 7 % des suffrages exprimés, sont arrivés respectivement en troisième et quatrième positions. Ils n'ont donné aucune consigne de vote.

Désormais, place au dépouillement et à la compilation des voix, bureau de vote par bureau de vote. Les résultats du second tour ne sont pas attendus avant plusieurs jours car chaque commission locale doit les centraliser avant de les envoyer à la Commission nationale à Bamako. Le Mali étant vaste, l'enclavement de certains villages pourrait ralentir la compilation.

Les Maliens ont voté, le 12 août, pour le second tour de l'élection présidentielle afin de départager le président sortant, Ibrahim Boubacar Keïta, et l'opposant Soumaïla Cissé.

Copyright © 2018 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.