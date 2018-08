Afrique: L'altermondialiste et défenseur du Tiers monde, Samir Amin, n'est plus

- Les services de la direction des forêts et de la ceinture verte de la wilaya d'Alger ont enregistré,… Plus »

Qualifié de Néo-marxiste, Samir Amin a écrit sur le droit, la société civile, le socialisme, le colonialisme et le développement, particulièrement en Afrique et dans le monde arabe. En 1973, il a notamment publié "Le Développement inégal: Essai sur les formations sociales du capitalisme périphérique".

Il s'est éteint "après une brève période de perte de mémoire causée par une tumeur au cerveau et des souffrances", a écrit pour sa part l'économiste sénégalais Chérif Salif Sy sur le réseau social LinkedIn, soulignant que "le monde a perdu un grand penseur et militant".

"La pensée économique contemporaine perd une de ses illustres figures", a affirmé Macky Sall lundi sur son compte Twitter, présentant ses condoléances "au nom de toute la nation" et saluant un homme qui a "consacré toute sa vie au combat pour la dignité de l'Afrique, à la cause des peuples et aux plus démunis".

