Seychelles: Plus de 50 monuments aux Seychelles protégés par une nouvelle loi

En parlant du tourisme culturel, Mme. Kalebi a déclaré: "Cela donnera aux touristes des choses à voir et à apprendre sur notre culture et tous les amendements proposés aideront le conseil des monuments à mettre en œuvre ces nouveaux projets."

"Ce bâtiment existe depuis longtemps et a servi le pays pendant de longues années après avoir occupé diverses fonctions. Ce fût une banque qui abritait un bureau du gouvernement - et plus récemment, il y a eu une vaste rénovation qui lui a redonné sa valeur initiale », a-t-il déclaré.

Kenwyn House et l'ancien tribunal de première instance sont des exemples de tels monuments. Kenwyn House, exemplaire du style architectural colonial français, vient d'être rénové et abritera bientôt une nouvelle galerie d'art.

"Les bâtiments peuvent être convertis pour un usage commercial, à condition que leur structure et leur environnement ne soient pas altérés et que la permission soit demandée à la Commission des monuments nationaux pour tout changement", a déclaré Mme. Kalebi.

Il y a plus de 50 monuments aux Seychelles - un archipel de 115 îles dans l'océan Indien occidental - dans des catégories allant des sites, des bâtiments et des maisons, jusqu'aux objets.

