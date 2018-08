Burkina Faso: Forces armées nationales - 1098 soldats pour défendre la patrie

Et d'ajouter que l'armée attend de ces jeunes soldats, qu'ils soient disponibles et prêts à défendre la patrie, même « jusqu'au sacrifice suprême s'il le faut ». Et actuellement, à l'en croire, la formation initiale qui était aussi confiée au Groupement d'instruction des forces armées (GIFA), est maintenant du ressort des centres régionaux d'instruction.

Et à l'écouter, il ne doute pas de la capacité de ses filleuls à accomplir leur mission. « Nous pouvons vous rassurer d'ores et déjà que les 1098 engagés ont reçu les connaissances nécessaires pour servir partout ou besoin se fera, avec professionnalisme », a rassuré le commandant Ouoba.

350 ont été affectés au centre d'instruction régional de la première région militaire sis à Dori, 350 au centre de la troisième région militaire à Tenkodogo, et enfin 400 au centre d'instruction régional de la 2e région militaire, à Bobo-Dioulasso. Selon le Commandant Roméo Ouoba, le parrain de la FMI de ce contingent, ils seront appelés à servir au sein des différentes corps d'armes et services des forces armées nationales.

