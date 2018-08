Mali: Soumaïla Cissé rejette les résultats de la présidentielle

Au lendemain du second tour de l'élection présidentielle malienne, le chef de l'ONU a appelé… Plus »

Pour appuyer ses propos l'opposant à IBK évoque les arrestations de six membres de son équipe de communication dimanche. Les services de renseignement maliens ont saisi ordinateurs et téléphones. "Pourquoi, si ce n'est pour cacher quelque chose ?", interroge-t-il. "Ca n'a rien à voir avec le candidat Cissé, absolument rien à voir. L'élection se fait, mais le travail de sécurité se fait aussi", a fait valoir le ministre de la Sécurité publique, le général Salif Traoré.

Alors que les résultats ne sont pas encore connus, le candidat de l'opposition malienne Soumaïla Cissé rejette ce lundi soir, à l'avance, les résultats du second tour de la présidentielle. Si le bilan sécuritaire de ce second tour est meilleur que le premier, il évoque "une dictature de la fraude". Des déclarations faites devant ses partisans, sur le balcon de son siège de campagne.

