Burkina Faso: Retrait des enfants de la rue - Les maîtres coraniques s'engagent

De l'avis de Laurence Ilboudo, Roch Marc Chistian Kaboré est satisfait des échanges avec ses visiteurs du jour et s'est engagé à accompagner le gouvernement dans cette politique de protection des enfants. Et selon elle, les enfants en situation de rue devront, au bout du processus, réintégrer leurs familles d'origine.

Mais à terme, on ne trouvera plus d'enfants issus des écoles coraniques dans les rues », a rassuré le représentant des enseignants coraniques.

La mise en œuvre du projet de retrait des enfants et des femmes en situation de rue initié par le ministère de la Femme, de la Solidarité nationale et de la Famille nécessite l'implication des maîtres coraniques. Les deux parties ont, ce vendredi 10 août 2018, au palais de Kosyam, fait le point du processus d'opérationnalisation dudit projet au président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré.

Le Président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré, a reçu en audience, une délégation de l'Association des maîtres coraniques du Burkina Faso, accompagnée de la ministre de la Femme, de la Solidarité nationale et de la Famille, Marie Laurence Ilboudo. Le projet de retrait des enfants et des femmes en situation de rue était au centre des échanges entre le chef de l'Etat et ses hôtes.

Copyright © 2018 Sidwaya. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.