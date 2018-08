Madagascar: Election présidentielle - Plus qu'une semaine pour le dépôt de candidature

Macron serait prêt à accorder des visas à des ressortissants de six pays africains en échange… Plus »

Malgré ces scandales qui se prépareraient en coulisses, les trois grands favoris de la course poursuivent à leur façon leur contact direct avec la population. Ce week-end, l'ancien président Marc Ravalomanana était dans le district de Maroantsetra. Il a profité de cette descente pour apprécier les belles plages de ce district de la région Analanjirofo. Quant à Hery Rajaonarimampianina, il s'est rendu dans le Sud, plus particulièrement dans le district d'Ambovombe Androy, avec quelques membres du gouvernement conduits par le Premier ministre Ntsay Christian.

Il ne reste plus qu'une semaine pour ceux qui n'ont pas encore déposé leur dossier de candidature auprès de la Haute Cour Constitutionnelle (HCC). 14 jours sont passés, mais seulement sept candidats se sont jusqu'ici inscrits à Ambohidahy. La dernière semaine du délai imparti par le gouvernement s'annonce donc décisive, notamment sur le cas de l'ancien président Marc Ravalomanana et celui de l'actuel président de la République Hery Rajaonarimampianina.

Copyright © 2018 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.