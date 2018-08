Tunisie: Le président annonce un projet de loi sur l'égalité dans l'héritage

Pour l'instant en tout cas, rien n'est gagné, pas même sur la question de l'héritage. Le texte doit passer devant les députés à l'automne. Et on ne sait pas encore si les islamistes d'Ennahdha, principal parti au Parlement, soutiendront ce projet très polémique.

Pour Amna Guellali, directrice du bureau de Human Rights Watch en Tunisie, « il s'agit effectivement d'un pas important », mais l'ONG « s'attendait quand même à quelque chose de plus complet ». Elle souligne la présence de « codes et articles extrêmement répressifs dont il faut se débarrasser ».

« Sur les autres questions, on peut faire une initiative parlementaire, le gouvernement peut le faire, c'est plus facile de faire passer les autres que de faire passer l'héritage », explique-t-elle, avant d'ajouter : « Le fait qu'il y ait une volonté politique de la part de l'Etat est une chose très importante ».

« Je suis heureuse, franchement ! » Bochra Belhaj Hmida est tout sourire. Cette militante féministe, présidente de la Colibe, commission créée par le président dans le but de proposer des réformes sociétales, ne cache pas sa fierté. « C'est aussi la concrétisation des valeurs, des principes et des droits qui sont dans la Constitution. »

En Tunisie, le président de la République Béji Caïd Essebsi a annoncé lundi 13 août un projet de loi instaurant l'égalité dans l'héritage. Une proposition qui divise, car jusqu'à maintenant, conformément à la loi islamique, à degré de parenté égal les femmes héritent deux fois moins que les hommes. Mais les défenseurs des droits humains eux se réjouissent de cette annonce. Une manifestation en faveur de l'égalité et des libertés individuelles a rassemblé plus de 2000 personnes au centre-ville de Tunis, quelques heures après le discours du président.

Copyright © 2018 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.