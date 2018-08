Ile Maurice: Grand-Bel-Air - Attaqué par son oncle avec... de l'eau pimentée

Sa réputation n'est plus à faire. D'ailleurs, à Pont du Tamarinier, son village natal, Dominic… Plus »

Tout est parti d'une histoire d'argent pour les 60 ans de son oncle, poursuit notre interlocuteur. D'ajouter : «J'ai voulu calmer la situation mais ça a dégénéré. En expliquant à mon cousin qu'il n'était pas dans son état normal, mon oncle est rentré chez lui concocter un cocktail d'eau et de piment rouge. Il me l'a ensuite jeté au visage. J'avais du mal à voir et mon oncle est, lui, tombé par terre.» Ne pouvant plus supporter la sensation de brûlure aux yeux, il s'est rendu à l'hôpital.

21 heures, vendredi soir. «Je m'apprêtais à dormir quand j'ai entendu des mots déplacés dans la cour», raconte le quadragénaire, précisant que son oncle ainsi que le fils de ce dernier habitent la même cour que lui. «Je suis sorti pour les calmer, car cela me dérangeait que ma femme et mes enfants entendent ces bêtises.»

