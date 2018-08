Ile Maurice: Dominic Malgache, pêcheur reconverti

Dominic Malgache a toujours vécu dans le village du Pont du Tamarinier. À l'époque, il n'y avait que des cases en tôle, dit-il. Des souvenirs du village à l'époque, il en a des tas mais ce sont surtout des cyclones dont il se souvient le plus, des tempêtes qui faisaient grincer sa maison en tôle. Aujourd'hui, il vit dans une maison en béton. Si la vie n'a pas toujours été tendre avec lui, Dominic Malgache tire aujourd'hui satisfaction à venir en aide aux autres. Et malgré le désintérêt pour la fabrication de casiers, «cela ne m'empêchera pas de continuer».

Il s'agit, pour lui, d'une façon d'aider ses semblables, lui qui a rangé ses filets depuis de nombreuses années. «Cela fait tellement longtemps que je ne suis pas sorti en mer que je ne pourrais plus dire où on a posé des casiers. À mon époque, il y a de cela des dizaines d'années, on trouvait toutes sortes de poissons, mais c'était surtout le poisson licornes qui avait la cote. On pêchait avec des lignes, parfois avec des filets », explique le vieil homme. Il n'empêche, poursuit Dominic Malgache, que «les casiers restent l'un des outils les plus efficaces pour pêcher. C'est pour cela que je les fabrique pour ceux qui en ont besoin».

Sa réputation n'est plus à faire. D'ailleurs, à Pont du Tamarinier, son village natal, Dominic Malgache est connu de tous. La spécialité de ce pêcheur retraité âgé de 66 ans : fabriquer des casiers. Cela fait plus d'une quinzaine d'années maintenant qu'il en a fait sa principale activité.

