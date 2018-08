Madagascar: Election présidentielle - Une course de fond

La communication est un outil essentiel d'une campagne électorale et dans ce domaine, on peut dire qu'Andry Rajoelina a pris une longueur d'avance sur ses adversaires. On sent que son équipe est parfaitement rôdée à cet exercice et elle arrive à en mettre plein la vue à la population des endroits où son candidat se trouve. On ne peut cependant pas être sûr que cela suffise pour gagner une élection présidentielle. Les Malgaches sont cependant plus avertis qu'avant et ils ne devraient se déterminer que lorsqu'un véritable débat de fond aura lieu.

Élection présidentielle : une course de fond

Tous les spécialistes conviennent qu'Andry Rajoelina maîtrise parfaitement l'art de la communication et que chacune de ses apparitions publiques est un véritable show. La foule présente paraît subjuguée. Mais ce n'est pas toute la population qui est conquise.

Une partie d'entre elle est même agacée devant le spectacle. Elle désire même prendre du recul et attend le développement d'arguments solides pour se déterminer. La véritable campagne électorale commencera au mois d'octobre et les autres candidats pourront eux aussi présenter leur vision du développement de Madagascar.

Le pasteur Mailhol qui a rempli le coliseum samedi dernier peut aussi se targuer de drainer les foules, mais cela ne lui permet de se prévaloir d'une véritable adhésion. Dans les états-majors des candidats qui ont déposé leur candidature ou qui vont le faire cette semaine, on se prépare aussi et on peaufine des arguments qui tiendront la route. C'est à la raison et au bon sens des électeurs qu'ils vont s'adresser.

Le discours devrait être bien charpenté. Les Malgaches, comme les habitants de beaucoup d'autres pays, ne veulent pas être bercés d'illusions. Ils veulent des projets concrets. Il y a encore du temps avant le premier tour de l'élection présidentielle et comme dit l'adage « qui veut aller loin ménage sa monture ». C'est une course de fond qui est engagée.