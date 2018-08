Burkina Faso: Prix OFAB 2018 - Auguste Jean Yves Nébié, lauréat

Le Forum ouvert sur la biotechnologie agricole du Burkina (OFAB-Burkina), a récompensé les meilleures œuvres en journalisme sur la biotechnologie agricole. C'était au cours d'une cérémonie, le vendredi 10 août 2018, à Ouagadougou.

Auguste Jean Yves Nébié du journal Infos sciences culture est le lauréat de la 2e édition du prix du Forum ouvert sur la biotechnologie agricole du Burkina (OFAB-Burkina). Il a reçu son prix des mains du ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Rémis Fulgance Dandjinou, patron de la cérémonie, le vendredi 10 août 2018 à Ouagadougou.

Le prix se compose d'un trophée, d'une attestation et la somme de 500 000 F CFA. Auguste Jean Yves Nébié est suivi de Boureima Boniface Zagré de la Radio Unitas de Diébougou et de Paténéma Oumar Ouédraogo des Editions Sidwaya.

En plus des trophées et des attestations, les deux lauréats cités plus haut ont reçu respectivement les sommes de 300 000 et 200 000 F CFA. Le journaliste de Infos sciences culture a traduit toute sa reconnaissance au jury pour avoir désigné son œuvre qui a porté sur le niébé BT.

Selon le coordonnateurpays, Dr Valentin Edgard Traoré, OFAB est un projet de la fondation Africaine pour les technologies agricoles (AATF) présent dans plusieurs pays dont le Ghana, le Kenya, la Tanzanie, l'Uganda, l'Ethiopie, le Nigeria et le Burkina Faso.

La facilitation et l'établissement de l'animation de l'OFAB-Burkina émane d'un accord de collaboration signé entre le Centre national de recherche scientifique et technologique(CNRST) et l'INERA, en 2012, a-t-il clarifié. Ainsi, Dans le but de promouvoir la communication sur les nouvelles avancées scientifiques et technologiques a-t-il poursuivi, des initiatives à l'échelle continentale ont été prises dont l'OFAB.

Les objectifs recherchés par l'OFAB à en croire M. Traoré sont, entre autres, la communication sur la promotion des nouvelles avancées scientifiques et technologiques, la mise en place d'un réseau des parties prenantes de la biotechnologie en vue de faciliter le flux d'informations de la communauté scientifique vers les décideurs et le grand public.

De l'avis du ministre Rémis Fulgance Dandjinou, ces initiatives contribuent à changer la donne scientifique au Burkina Faso. A entendre les initiateurs du prix, les trois lauréats prendront part à une compétition au niveau continental avec les lauréats d'autres pays africains pour le prix OFAB-Afrique qui aura lieu au mois de septembre au Burkina Faso.