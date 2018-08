Burkina Faso: Lutte contre les mutilations génitales féminines

Les participants à cette édition des Universités d'été des droits humains recevront des cours sur les mutilations génitales féminines et les fondements juridiques internationaux et nationaux sur l'élimination de ces pratiques, selon Urbain Yaméogo.

« Nous sommes convaincus que la société civile est notre partenaire dans la lutte contre les mauvaises pratiques traditionnelles », a-t-elle souligné. A l'entendre, en matière de droits humains, le pays n'est pas le dernier dans le classement. « Nous avons une législation bien établie, le nouveau code pénal a été adopté et le code des personnes et la famille est en relecture.

La ministre de la Femme, de la Solidarité nationale et de la Famille, Marie Laurence Marchal/Ilboudo, coprésidente de la cérémonie d'ouverture, a félicité les organisateurs pour cette initiative. Cette session vient, a-t-elle laissé entendre, renforcer la position du gouvernement dans la lutte pour le bien-être des filles et des femmes au Burkina Faso.

Il s'agira, selon lui, de renforcer les connaissances et les capacités d'actions des jeunes et de les accompagner dans la conception et la mise en œuvre de projets concrets. M. Yaméogo a situé le contexte en rappelant des situations malheureuses vécues au Burkina Faso.

Copyright © 2018 Sidwaya. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.