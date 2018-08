Nigeria: «This is Nigeria» censurée

Au Nigéria, la chanson du rappeur Falz « This is Nigeria » a été censurée par la National Broadcasting Commission. Une radio de la ville de Jos qui diffusait le titre, Jay FM, s'est vu infliger une amende par les autorités. « This is Nigeria », est une reprise du titre mondialement connu « This is America » de Childish Gambino, adaptée au pays de Falz. Tandis que l'américain dénonce le racisme et les armes à feu aux Etats-Unis, le Nigérian dénonce dans son clip les problèmes de corruption, de drogue et de pauvreté au Nigeria. Sans tabou.

Le début du clip de « This is Nigeria » laisse imaginer un meurtre à la machette, puis montre des danseuses voilées, qui rappellent les lycéennes de Chibok. Entre culture du bling-bling et pouvoir religieux, on voit des jeunes boire des verres de sirop pour la toux, pointant du doigt les problèmes de drogue à la codéine chez les jeunes Nigérians.

Falz dénonce dans son titre « les politiciens qui volent des milliards et des villas et ne vont jamais en prison ». Avant d'ajouter : « Voici le Nigeria, regardez comme nous vivons, tout le monde est criminel ».

Le clip a dépassé les 13 millions de vues sur YouTube, mais ses paroles sont décrites comme indécentes et vulgaires par la National Broadcasting Commission.

Des commentaires dont le rappeur s'est amusé sur Instagram. Il a également répondu, dans une interview, que son morceau n'était pas vulgaire et qu'il était ridicule de le juger ainsi.