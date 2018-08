Sénégal: Les prix ont baissé de 1, 9 % au deuxième trimestre (ANSD)

Dakar — L'indice harmonisé des prix à la consommation a connu une baisse de 1, 9 % au deuxième trimestre de l'année 2018, a appris l'APS de l'Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD).

Cette baisse du niveau général des prix à la consommation s'est inscrite dans le sillage de celle des prix des produits alimentaires, et boissons non alcoolisées, des biens et services, de la communication et de la santé, relève la note de conjoncture de l'ANSD.

Ce repli résulte également du recul simultané des prix des produits locaux et des produits importés, souligne l'ANSD qui fait en outre état d'une hausse de 0, 2 % de l'indice harmonisé des prix en variation annuelle.

Cette tendance haussière a été notamment portée par le relèvement des prix des services "loisirs et culture", des restaurants et hôtels et de ceux de la santé.

"En moyenne, sur les six premiers mois de l'année 2018, l'acquis d'inflation comparé au niveau moyen de l'année 2017 est de 0,5%", rapporte l'ANSD.