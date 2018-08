Sénégal: La phase 2 du PUDC sera lancée par Macky Sall à Ziguinchor, en décembre (PM)

Le Tribunal de grande instance (TGI) de Kédougou va assurer la "sécurité juridique et judiciaire"… Plus »

Le marché Tillène, l'un des plus importants à Ziguinchor, est "complètement" réduit en cendres par cet incendie qui a débuté vers 2 heures du matin et dont les flammes ne se sont éteintes que vers 9 heures, malgré l'intervention du Groupement national des sapeurs-pompiers. L'origine du sinistre reste inconnue.

Un incendie s'est déclaré dans la nuit de vendredi à samedi au marché Tillène de Ziguinchor (sud), calcinant presque toutes les cantines et tables en cette veille des fêtes d'assomption (le 15 août) et de la Tabaski ou Aïd el-Adha (22 août).

A sa descente d'avion, le Premier ministre a été accueilli par les ministres Aminata Angélique Manga (Microfinance) et Pape Gorgui Ndong (Jeunesse) qui étaient déjà sur place depuis dimanche, ainsi que par les autorités administratives et les élus locaux.

