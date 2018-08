Algérie: 30 foyers d'incendie enregistrés depuis l'activation du plan de lutte contre les incendies

- Les services de la direction des forêts et de la ceinture verte de la wilaya d'Alger ont enregistré, depuis l'activation du plan de lutte contre les incendies début juin, 30 foyers d'incendie ayant touché 1,5 hectares de broussailles et de maquis au niveau des forêts de Bainem, Ben Aknoun, Bouchaoui et Magtaa Kheira, a-t-on appris lundi du responsable du service de la protection de la faune et la flore, Kamel Laras.

M. Laras a fait état, à ce titre, d'un recul de plus de 50% du nombre d'incendies par rapport à la même période de 2017, attribuant ce résultat aux interventions rapides des agents de la direction des forêts et l'efficacité des campagnes de sensibilisation.

Tout en rappelant que le jet anarchique des ordures dans les forêts était à l'origine de ces incendies, M. Laras a affirmé que le plan préventif de lutte contre les incendies de forêts, qui s'étalera jusqu'au 31 octobre, a "prouvé son efficacité" en matière de réduction de la superficie affectée par les feux.

Dans ce cadre, le responsable a fait état de la mobilisation de quatre (04) brigades composées de plus 120 agents d'intervention dotées d'équipements et de moyens nécessaires pour intervenir avant l'arrivée des éléments de la protection civile.

Des citernes pour l'extinction des feux et des appareils de télécommunication ont été affectées, à cet effet, à travers les sièges des brigades installés au niveau des forêts de Bouchaoui, de Bainem et de Ben Aknoun, a-t-il précisé.

Dans le cadre de la mise en œuvre du plan d'intervention, les autorités ont mobilisé 3 équipes mobiles composées de plus de 130 agents forestiers, renforcés par des agents saisonniers d'intervention rapide qui travailleront 24h/24 dans le but de contrôler les foyers d'incendies, particulièrement dans la partie ouest de la capitale qui compte 70% du couvert végétal, à l'instar des forêts de "la Concorde civile" de Ben Aknoun, de "Bouchaoui" et de "Bainem".

Il a fait savoir, en outre, que ces 3 équipes disposeront du matériel nécessaire à l'intervention rapide à l'instar des véhicules de type 4x4 et de camions citernes pour circonscrire les foyers d'incendies.

M. Laras a indiqué, par ailleurs, que près de 200.000 citoyens ont visité 20 sites forestiers, dont 16 dotés de différents équipements, de jeux, d'espaces toilettes, et de kiosques ainsi que de l'éclairage public, à l'instar de "Bouchaoui" (7000 visiteurs), "Bainem" (5000) et "la Concorde" de Ben Aknoun.

Selon le même responsable, les visiteurs de forêts laissent derrière eux quelques ordures dépassant hebdomadairement les 200 sacs (restes d'aliments, des boites, et des bouteilles en plastique) que collectent 20 agents.

Par ailleurs, la Conservation des Forêts de la wilaya d'Alger œuvre en coopération avec les services de la Gendarmerie nationale (GN), afin de faire face aux comportements de certains citoyens qui jettent des quantités importantes de déchets tout au long des pistes forestières.