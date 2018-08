Ile Maurice: Tourisme - Recul de 13,1 % du marché chinois depuis janvier

Il était activement recherché. Kumaren Goinden, plus connu comme «Baba», un habitant de… Plus »

Les cinq premiers mois de l'année ont été fructueux en termes de revenus touristiques. Depuis janvier, et ce jusqu'en mai, les recettes engrangées mensuellement ont systématiquement surpassé celles enregistrées à la même période l'année dernière. Par exemple, en février 2017, elles se chiffraient à Rs 4,7 milliards ; alors qu'en février 2018, elles gonflaient à Rs 6,0 milliards. Autre exemple, alors qu'elles étaient de Rs 4,8 milliards en avril 2017, elles ont augmenté à Rs 5,6 milliards en avril 2018. De plus, les recettes totales emmagasinées de janvier à mai de cette année totalisent Rs 29,3 milliards, contre Rs 25,5 milliards pour les cinq premiers mois de 2017, soit une progression de 15 %. Notons que Statistics Mauritius a prévu des revenus de Rs 62,5 milliards pour l'année dans son ensemb

Pour Patrick Moisan, consultant en tourisme et hôtellerie, le marché chinois régresse parce que Maurice ne lui offre pas ce qu'il attend, à l'exception peut-être de l'hébergement. Dans une récente interview, il questionnait d'ailleurs : «Devons-nous nous adapter et continuer nos efforts ou devons-nous accorder moins d'importance à ce marché? Nous devons peut-être nous poser ces questions avant toute chose et avant toute décision relative à notre stratégie future concernant ce marché.» Patrick Moisan confiait que nous ne recevons pas «le touriste chinois à fort pouvoir d'achat que tout le monde espérait.»

Copyright © 2018 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.