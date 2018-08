Gabon: Internationaux gabonais - Coup d'œil sur les championnats européens

Quant à Bruno Ecuélé-Manga, le baptême en Premier League pour le solide défenseur central gabonais n'a pas été positif, car ils ont perdu la première journée face à Bournemouth (2-0). Si le gabonais a été plutôt bon et a su tenir le rythme de la division d'élite anglaise, il en faudra bien plus pour aider son équipe à se maintenir en fin de saison.

Les Londoniens n'y arrivent toujours pas face aux Citizens. Pierre-Emèrick non plus. Un mauvais début de championnat pour le capitaine des Panthères du Gabon pourtant aligné comme titulaire par Unay Emery.

Les différents championnats majeurs du football européens ont repris, et les internationaux gabonais sont également à pieds d'œuvre et devraient aussi être présents dans leurs effectifs. Tour d'horizon sur les cadres de la sélection nationale, avec Pierre Emerick Aubameyang, Bruno Ecuélé Manga, Mario Lemina, Denis Bouanga.

Copyright © 2018 Gabonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.