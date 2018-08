Togo: Une journée de gala pour célébrer les vieilles gloires du basketball

Par ailleurs, ce sera également l'occasion de promouvoir le sport en général et le basket-ball en particulier ; de faire acte de reconnaissance à l'endroit des anciennes gloires du basket-ball ; d'encourager le brassage entre l'ancienne et la nouvelle génération du basket-ball ; de susciter l'intérêt des opérateurs économiques au Basket-ball et de les amener à soutenir ce sport ; d'offrir un espace de publicité et de promotion aux opérateurs économiques désireux de soutenir le basket-ball. Le gala aura lieu ce mercredi 15 août 2018 à 13h au stade municipal de Lomé.

