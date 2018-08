Burkina Faso: Caisses populaires - Qui a bloqué les comptes de Rama la slameuse ?

La seconde fois, ajoute-elle, « j'ai remis un chèque de 500 000 FCFA aux jurés du casting de mon clip et la caisse populaire a refusé de le payer, arguant que mon compte avait été bloqué. C'est quand j'ai décidé d'informer une fois de plus la presse que les responsables ont décanté la situation. Je ne me reproche rien parce que je suis claire, je n'ai pas de relation avec d'homme politique au Burkina ».

Décidément, ce n'est pas pour demain, la fin des déboires de Rama la Slameuse ! En effet, elle et son staff broient du noir depuis quelques mois pour des raisons qu'elle-même dit ignorer. Ebranlée par l'arrestation de son équipe artistique et le refus de payer son chèque en juin dernier, elle continue de se poser des questions sans y obtenir de réponses.

