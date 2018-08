Afrique: Coupe du Monde Féminine U20 - Le Nigeria valide son billet pour les quarts

Au Nigéria, la chanson du rappeur Falz « This is Nigeria » a été censurée par la… Plus »

De retour des vestiaires, les Nigérianes ont posé le ballon et essaient chaque fois de trouver la faille. Elles se sont heurtées à un bloc discipliné des Chinoises amené par Huan Xu. Et il faut attendre la dernière minute pour voir la joie de tout un continent africain lorsque le ballon prenait la direction des filets des Asiatiques grâce au but contre son camp de Dou Jiaxing (1-1, 90' +5).

Ouf de soulagement pour les Falconets qui avaient besoin d'un match nul pour accrocher la deuxième place du groupe D de la compétition. Et c'est fait dans les ultimes minutes de la rencontre face à la Chine déterminée et appliquée.

