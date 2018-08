Togo: Tournoi des Académies - Charles Tokplé offre une belle vitrine aux jeunes

Le pagne occupe une place de choix dans le cœur et la vie des femmes africaines. Une évidence… Plus »

'Ça démarre très bien parce qu'on bat quand même l'organisateur en tout cas le club selon moi le favori et ça c'est déjà un premier grand pas vers la suite parce qu'on sait que l'objectif comme le dernier tournoi qu'on a joué à Agoè c'est de se qualifier pour la prochaine phase, la phase internationale. Donc il suffit de 2 victoires pour être parmi les deux premières demi-finalistes. On a déjà une, et il nous reste deux matches » a indiqué le coach du FSA, William Warner.

En première rencontre Warra FC a pris le dessus sur New Sporting de Kpalimé (2-0) grâce aux buts de Tchassama Essozinamna et Djibril Hibrahim.

Copyright © 2018 Africa Top Sports. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.