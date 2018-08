Congo-Kinshasa: Nord-Kivu - Le directeur général de l'OMS visite le centre de traitement d'Ebola

L'opposition congolaise appelle à une candidature unique et exige le retour au pays de Moïse Katumbi, un des… Plus »

Il y a lieu de rappeler que le processus de mise en congé provisoire des soixante-quatorze membres du personnel du centre de santé de référence (CSR) de Mangina, considérés comme des contacts, est également terminé. Toutes ces personnes qui ont été en contact avec des cas confirmés feront l'objet d'un suivi de vingt et un jours et ne pourront reprendre le travail au CSR qu'après un mois. Durant cette période, il leur a été demandé d'éviter tout déplacement en dehors de la zone.

En période d'épidémie, les soins de santé sont gratuits pour permettre à toute la population de bénéficier du traitement en cas de maladie et c'est dans ce sens que le ministère de la Santé, à travers son Projet de développement du système de santé financé par la Banque mondiale, a finalisé les modalités pratiques pour démarrer la gratuité des soins dans trois zones de santé autour de l'épicentre. Ces zones sont Mabalako, Béni et Oicha. La gratuité des soins dans les zones touchées par la présente épidémie vise à inciter la population à aller dans un centre de santé agréé dès l'apparition des premiers symptômes afin d'augmenter leur chance de survie.

En sus de cela, le Dr Tedros Adhanom a également visité l'un des deux sites de logement sélectionnés pour héberger les agents de santé nationaux et internationaux déployés à Mangina. Il s'agit d'un couvent que les religieuses ont accepté de mettre à la disposition des autorités sanitaires et qui pourra héberger jusqu'à quatre-vingts personnes.

Le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) s'est aussi rendu au Centre de traitement d'Ebola (CTE) provisoire où les prestataires lui ont expliqué leur travail. Il a pu constater l'avancement des travaux d'installation de ce CTE qui sera co-géré par le ministère de la Santé et Médecins sans frontières. Les CTE de Mangina et de Béni, cogérés par le ministère de la Santé et Alima, seront opérationnels avant la fin de la semaine prochaine.

