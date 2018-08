Burkina Faso: Lyon - Bertrand Traoré a changé sa technique pour marquer

Tout commence bien cette saison pour Bertrand Traoré. Auteur du premier but de l'Olympique Lyonnais en championnat pour le compte de l'exercice 2018-2019, le milieu burkinabé a montré qu'il s'est bien préparé à l'inter saison et qu'on peut compter sur lui, surtout qu'il estime être plus en forme cette saison comparativement à la saison dernière.

Après le match contre Amiens (2-0), l'international burkinabé a expliqué avoir changé sa technique pour marquer et souhaite surtout ne plus être gêné par des blessures.

« C'est une action que j'aime bien faire. Je suis heureux d'avoir marqué, surtout que j'enroule souvent au second poteau et, là, j'ai changé. On a su rester concentré pour l'emporter. Je pense que le plus important est d'être en forme toute la saison. Mon objectif, c'est aussi d'éviter les blessures », a-t-il dit en zone mixte.