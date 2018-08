Afrique de l'Ouest: BRVM - Les transactions en valeur du marché des actions s'établissent à 2,5 milliards FCFA en fin de semaine

Le rapport d'analyse boursière de Bloomfield Investment indique que la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) a terminé la semaine du 08 au 10 Août en baisse en affichant 195,53 points pour l'indice BRVM 10 (-0,60%) et 208,45 points pour l'indice BRVM Composite (-0,85%).

La capitalisation boursière du marché des actions s'établit à 5 863 milliards FCFA. Les transactions en valeur du marché des actions s'établissent à 2,5 milliards FCFA en fin de semaine, portées principalement par les secteurs « Finances » (57%), « Services Publics » (19%) et « Industrie » (16%).

Le titre ECOBANK TRANS. INCORP. TG réalise la plus importante progression du marché avec un gain de 4,76%, tandis que le titre BANK OF AFRICA NG affiche la plus forte baisse avec une chute de 8,79%.

Sur le marché des matières premières, les cours du cacao terminent la semaine dans le vert (+0,06% à Londres et +3,9% à New York) tandis que les cours du pétrole brut et du café poursuivent leur tendance baissière (respectivement -1,34% et -0,65%).

Le cours du titre BOA Mali suit une tendance générale baissière depuis le début de l'année 2018.

Sur le marché des actions, en 2016, la baisse du Produit Net Bancaire (-1,53%) de la filiale malienne du groupe bancaire Bank of Africa n'a pas effrité le résultat net qui a plutôt enregistré une hausse de 31,95%.

Toutefois, en 2017, le scénario fut différent avec un PNB pratiquement stable et un résultat net qui a plongé (- 19,96%). Les choses ne se sont pas améliorées au premier trimestre 2018 avec un PNB et un résultat net en baisse, respectivement, de 2% et 28%.

Cette évolution pourrait se justifier par un environnement très concurrentiel dans un contexte sociopolitique et économique fragile.

Les investisseurs semblent avoir intégrer dans leur appréciation tous ces paramètres impactant ainsi le cours du titre BOA Mali qui suit une tendance générale baissière depuis le début de l'année 2018. Le titre a terminé cette semaine à 3 000 FCFA, en baisse de 42,31% par rapport à fin décembre 2017.

L'issue de l'élection présidentielle en cours au Mali devrait marquer le top départ pour une nouvelle dynamique du pays, même si le risque sécuritaire persiste.

La résilience de la BOA Mali face à une conjoncture nationale fragile demeure un atout majeur, en plus du soutien avéré de son actionnaire principal. Cependant, sur la bourse, le titre ne devrait pas enregistrer un changement de tendance significatif sur le court terme, même s'il demeure une option d'achat pour les investisseurs de long terme.