Congo-Kinshasa: Retrait de Kabila - La famille de Rossy Mukendi reste prudente

Et Mireille Kanku veut avoir des élections à la fin de cette année, mais pas n'importe quelles élections. « Libres et transparentes sans la machine à voter, précise-t-elle. Parce que s'il y a des élections avec la machine à voter, c'est qu'il n'y a pas élection ».

Elle considère le fait que Joseph Kabila ne soit pas candidat comme une victoire d'étape. Elle est encore plus prudente quand elle se met dans la peau de son défunt frère. « Je connais quand même sa manière de faire du chemin, poursuit-elle. Même s'il était vivant, je crois qu'il pourrait peut-être dire qu'une partie a été réalisée, mais pas encore la totalité. Or nous, nous avons besoin de voir la totalité et non la partie ».

« Personnellement, quand je vois toutes ces situations, Rossy était un homme d'analyse, raconte Mireille Kanku, la sœur de Rossy Mukendi Tshimanga. Il aimait beaucoup faire des analyses et il les faisait beaucoup plus avec papa. Ce sont des souvenirs de colère. Pourquoi il était dans ces combats ? Ce n'est pas facile ».

