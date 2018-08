Angola: Sommet régional - Joseph Kabila attendu ce 14 août à Luanda

La RDC, un des pays les plus pauvres d'Afrique malgré ses ressources, n'a jamais connu de passation pacifique du pouvoir depuis son indépendance de la Belgique, le 30 juin 1960. Une fierté somme toute légitime pour Joseph Kabila qui, de ce fait, vient d'entrer dans l'histoire politique de son pays en lâchant du lest là où ses thuriféraires et inconditionnels cherchaient à le pousser à arpenter une voie anticonstitutionnelle.

Au menu des discussions, l'évolution de la situation en RDC, les accords signés au Soudan du Sud pour la paix mais aussi la situation politico-sécuritaire sur le continent. C'est autant dire que le Soudan du Sud et la RDC seront au centre des préoccupations. Concernant le Soudan du Sud, il est à noter que ce pays a amorcé une nouvelle ère de paix suite à l'accord du partage de pouvoir conclu entre le président Salva Kiir et l'ex-vice président Riek Machar, lequel a pris effet le 8 août.

Copyright © 2018 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.