Tunisie: Le sens du show

«The big show» de Hassen Doss au théâtre romain de Carthage à duré presque deux heures où il y a eu de tout : danse, chant, projection, jeux de costume... 16 chansons au total avec des reprises bien entendu, mais des chansons qui ratissent large allant de l'Opéra jusqu'au style tunisien créé par l'artiste lui-même. Avec chaque chanson, Hassen Doss a présenté un tableau et un univers particuliers. Il a également dansé, joué du piano et de la guitare électrique façon métal (Hassen Doss avait d'ailleurs un groupe de Métal-Rock lorsqu'il était adolescent).

L'opéra m'a permis d'être un artiste complet. Car l'opéra contient le théâtre, le chant, la musique, la danse, les costumes et les leçons d'histoire. C'est un art complet ! La formation en Allemagne m'a beaucoup aidé. Puis j'ai quitté l'Allemagne parce que je voulais créer en Tunisie. Cela dit pendant ces trois dernières années j'ai compris que je suis en train de travailler sur un style unique et particulier. Je sens également que je peux prétendre à une carrière internationale avec un départ depuis la Tunisie».

J'adore la rigueur et la discipline qu'impose l'opéra à l'artiste nous a-t-il déclaré. Je me sens vraiment puissant quand je chante l'Opéra.

