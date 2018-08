Angola: Le MESCTI vise à harmoniser les programmes des établissements d'enseignement supérieur

Luanda — Le Ministère de l'Enseignement supérieur, la science, la technologie et l'innovation (MESCTI) prétend harmoniser de 70 pour cent le cursus des établissements d'enseignement supérieur, permettant l'équivalence de la formation et la mobilité des enseignants et des étudiants dans le pays et dans la région de l'Afrique australe, a déclaré la titulaire du portefeuille, Maria do Rosário Sambo.

S'adressant aux journalistes après une visite conjointe entre les ministères de l'Enseignement supérieur, des sciences, de la technologie et de l'innovation et du tourisme à l'École d'hôtellerie et du tourisme (ISHOTUR), la ministre a réaffirmé qu'il existait un processus continu qui fera de sorte que les cours soient, dans le même domaine de connaissances, harmonisés à 70% et 30% seront utilisés pour que chaque institution place sa marque ou son différentiel en fonction de ses prétentions.

Pour la dirigeante, l'interaction avec d'autres départements ministériels est fondamentale, surtout le ministère du Tourisme (Mintur), compte tenu de l'harmonisation des programmes des formations et de la nouvelle approbation des normes des cursus généraux, les étudiants doivent être préparés pour répondre aux besoins du marché.

Maria do Rosário Sambo déclare qu'il était essentiel que le MINTUR soit en mesure de fournir un soutien en termes de profil afin de mieux adapter le programme des formations universitaires.

A son tour la ministre du Tourisme, Ângela Bragança, a dit que les autorités étudiaient les moyens d'améliorer la formation en termes de programmes d'études, de stages et les infrastructures, afin de concilier la théorie et la pratique.

Ouvert en 2014, l'Institut Supérieur d'Hôtellerie et de Tourisme (Eshotur), situé dans la ville-satellite de Kilamba, abrite cette année académique 653 étudiants de gestion du tourisme.